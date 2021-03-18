Корнилов: Байден пожалеет о своем ответе на провокационный вопрос о Путине

Американский президент Джо Байден, отвечая на провокационный вопрос журналиста о российском лидере Владимире Путине, выбрал худшее из двух зол.

Американский президент Джо Байден, отвечая на провокационный вопрос журналиста о российском лидере Владимире Путине, выбрал худшее из двух зол.

Такое мнение в беседе с телеканалом «Царьград» высказал публицист и политолог Владимир Корнилов, комментируя инцидент, произошедший во время интервью Джо Байдена американскому каналу ABC News.

Глава Белого дома, отвечая на прямой вопрос журналиста, считает ли он президента РФ Владимира Путина убийцей, немного замялся, но быстро дал однозначный ответ: «Да».

Владимир Корнилов считает, что этот ответ Байдена все-таки не является прямым обвинением в адрес российского лидера, но сказанного назад не вернешь.

«Прямо Байден как бы не называет президента России убийцей. Это был долгий ответ на провокационный вопрос репортера. Я так понимаю, в его сознании проскользнули различные варианты того, что можно сказать. Он понял, что, если сейчас выдать "нет", на него посыплется масса обвинений от его же сторонников из Демократической партии, — рассуждает политолог. — В итоге Байден выбрал вариант, по поводу которого, я думаю, он еще не раз пожалеет».

Интервью Байдена телеканалу ABC News, по мнению Корнилова, стало для него своеобразной тренировкой перед предстоящей ему первой большой пресс-конференцией в статусе президента США. Этот тест Байден провалил, но и на самой пресс-конференции, скорее всего, он допустит еще много ляпов и просто неумных ответов, добавил политолог.

«Как нам реагировать? Конечно, на дипломатическом уровне на такое следует отвечать. Как минимум это свидетельствует о том, что американский лидер не настроен на диалог. При этом он сам сказал в интервью, что с Россией есть, о чем говорить и что обсуждать», — напомнил Корнилов.

Таким образом, по его словам, Байден дал понять, что собирается встречаться с российским коллегой. Но как в этом случае он собирается оправдываться за переговоры с человеком, являющимся, по его собственным словам, убийцей?

Выходит, что своим крайне неумным и недипломатичным ответом Байден сам себе создал проблемы на будущее, заключил Владимир Корнилов.