14:33 18 Марта 2021Политика
В Германии ответили на призыв Украины помочь "вернуть" Крым
Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт оценил высказывание посла Украины в Берлине Андрея Мельника, который возложил ответственность на Германию за "возвращение" Крыма Киеву.
Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт оценил высказывание посла Украины в Берлине Андрея Мельника, который возложил ответственность на Германию за "возвращение" Крыма Киеву.
Украинский дипломат накануне заявил, что ФРГ обязана помочь Киеву в этом вопросе, учитывая ее "колониальное прошлое на полуострове" и жертв, погибших от фашистского террора.
"Маразм крепчает. Больше и добавить нечего", — заявил депутат бундестага.
Парламентарий отметил, что высказывания о крымском вопросе в подобном контексте вызывают недоумение.
Ранее стало известно, что сенатор Совфеда РФ Ольга Ковитиди предложила создать компьютерные игры про воссоединение Крыма с Россией.