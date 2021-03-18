В Германии ответили на призыв Украины помочь "вернуть" Крым

Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт оценил высказывание посла Украины в Берлине Андрея Мельника, который возложил ответственность на Германию за "возвращение" Крыма Киеву.

Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт оценил высказывание посла Украины в Берлине Андрея Мельника, который возложил ответственность на Германию за "возвращение" Крыма Киеву.

Украинский дипломат накануне заявил, что ФРГ обязана помочь Киеву в этом вопросе, учитывая ее "колониальное прошлое на полуострове" и жертв, погибших от фашистского террора.

"Маразм крепчает. Больше и добавить нечего", — заявил депутат бундестага.

Парламентарий отметил, что высказывания о крымском вопросе в подобном контексте вызывают недоумение.

Ранее стало известно, что сенатор Совфеда РФ Ольга Ковитиди предложила создать компьютерные игры про воссоединение Крыма с Россией.