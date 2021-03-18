Кличко ужесточит карантин по коронавирусу в Киеве с 20 марта

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 20 марта в столице объявляется ужесточение ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 20 марта в столице объявляется ужесточение ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Речь идет о приостановке работы кафе, ресторанов, кинотеатров, концертных залов, всех увеселительных заведений, а также мест, где может находиться большое количество людей. В храмах разрешается проводить службы. Но при условии, что на одного человека будет не менее 10 кв. метров пространства.

На Украине медики зарегистрировали 1,5 млн человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России и мире можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.