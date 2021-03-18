Житель Екатеринбурга помогал полиции искать сына, которого сам же и расчленил

Полиция выясняет детали жестокого убийства сына отцом в Екатеринбурге. Назначен комплекс необходимых экспертиз.

Полиция выясняет детали жестокого убийства сына отцом в Екатеринбурге. Назначен комплекс необходимых экспертиз.

Мужчина из Екатеринбурга убил собственного сына, расчленил его, а после этого помогал сотрудникам правоохранительных органов искать "пропавшего". В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

Происшествие случилось в районе 31 километра трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Мужчина несколько раз нанес сыну удары по голове, от чего тот скончался. После злоумышленник хотел сокрыть следы своего преступления и решил расчленить тело.

Останки молодого человека нашел местный егерь недалеко от озера Вашты. Отец погибшего не сообщал о случившемся в полицию, однако, когда о пропавшем брате забеспокоилась сестра, он начал помогать правоохранителям в поисках ребенка.