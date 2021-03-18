Воронежские депутаты проголосовали за появление восьмого вице-мэра

Депутаты гордумы Воронежа вынесли положительное решение по созданию должности вице-мэра по внутренней политике.

Депутаты гордумы Воронежа вынесли положительное решение по созданию должности вице-мэра по внутренней политике.

С предложением о введении новой должности выступил мэр города Вадим Кстенин. Инициативу поддержал 21 нардеп из 30.

Заместитель главы города будет управлять структурами гражданского общества, административными органами и отделом по мобилизационной работе. По словам Кстенина, новый сотрудник будет заниматься вопросами организации выборов, взаимодействовать с политическими структурами, а также реагировать на обращения граждан, в том числе и в социальных сетях.

Полномочный представитель главы городского округа в городской думе Мария Плиева пояснила, что новая вакансия не превысит штатную численность или фонд оплаты труда.