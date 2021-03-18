Песню Манижи для Евровидения проверят на наличие противоправных высказываний

Следственный комитет РФ проверит песню Манижи для Евровидения на наличие противоправных высказываний. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следственный комитет РФ проверит песню Манижи для Евровидения на наличие противоправных высказываний. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин получил жалобу от редакции издания "Ветеранские вести". Сотрудники СМИ посчитали текст песни Russian Woman оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в стране.

Обращение рассмотрят в соответствии с законом, передает РИА Новости.

29-летняя Манижа 8 марта победила в отборе на Евровидение, который проходил в эфире Первого канала путем зрительского голосования. Международный музыкальный конкурс состоится в Нидерландах в мае.

Песня певицы, в которой говорится о сложной судьбе русской женщины и ее мечтах, понравилась далеко не всем. Манижа столкнулась с настоящей травлей в Сети.