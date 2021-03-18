Афганские дипломаты прибыли на переговоры в Москву

Делегация афганских властей прибыла на переговоры в Москву, сообщают СМИ.

Делегация афганских властей прибыла на переговоры в Москву, сообщают СМИ.

Делегацию возглавляет председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла. Ожидается, что стороны переговоров должны обсудить ряд важных вопросов, касающихся мирного урегулирования ситуации на территории Афганистана.

Участники переговоров обсудят пути содействия продвижению межафганских переговоров в Дохе, снижения уровня насилия и прекращения вооруженного конфликта в Афганистане. По итогам переговоров стороны планируют сделать совместное заявление.