В Кремле не исключили возможности присутствия Путина на концерте в "Лужниках"

Российский президент Владимир Путин может лично посетить концерт на стадионе "Лужники" в честь воссоединения Крыма и РФ.

Российский президент Владимир Путин может лично посетить концерт на стадионе "Лужники" в честь воссоединения Крыма и РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможности того, что Путин посетит концерт.

"Мы не исключаем такую возможность, если такое решение будет принято президентом", — рассказал журналистам Песков.

Концерт приурочен к годовщине воссоединения Крыма с Россией и состоится в "Лужниках" 18 марта. Его посетят 18 тысяч зрителей, это всего половина от вместимости стадиона. Организаторы были вынуждены ограничить число гостей мероприятия ради соблюдения ограничений по коронавирусу.

На сцене "Лужников" выступят такие известные исполнители, как Лариса Долина, Елена Ваенга, Олег Газманов, Сергей Лазарев, "Город 312", Полина Гагарина и многие другие. Концерт бесплатный и пройдет в рамках фестиваля "Крымская весна". В честь него в столице также до 21 марта продлятся "Дни Крыма".