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13:48   18 Марта 2021
Политика

Кремль не получал запроса США на разговор Байдена и Путина

Кремль не получал запроса США на разговор Байдена и Путина

Белый дом не запрашивал телефонный разговор президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, подход Москвы к отношениям с Вашингтоном будет анализироваться в ближайшее время, в том числе на консультациях с послом Анатолием Антоновым. Байден позволил себе "очень плохие высказывания", и дальше Россия будет исходить из того, что американские партнеры однозначно не хотят налаживать отношения, добавил представитель Кремля.

Джо Байден ранее выразил мнение, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В то же время он признал, что Россия и Соединенные Штаты могут совместно работать в тех областях, где у них есть общие интересы.

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