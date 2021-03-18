Кремль не получал запроса США на разговор Байдена и Путина

Белый дом не запрашивал телефонный разговор президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

Белый дом не запрашивал телефонный разговор президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, подход Москвы к отношениям с Вашингтоном будет анализироваться в ближайшее время, в том числе на консультациях с послом Анатолием Антоновым. Байден позволил себе "очень плохие высказывания", и дальше Россия будет исходить из того, что американские партнеры однозначно не хотят налаживать отношения, добавил представитель Кремля.

Джо Байден ранее выразил мнение, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В то же время он признал, что Россия и Соединенные Штаты могут совместно работать в тех областях, где у них есть общие интересы.