13:44 18 Марта 2021Политика
МИД РФ назвал беспрецедентным вызов посла США в Москву
Новейшая история не припомнит приглашения российского посла в США для проведения консультаций в Москве. Об этом заявили в МИД России.
Новейшая история не припомнит приглашения российского посла в США для проведения консультаций в Москве. Об этом заявили в МИД России.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала вызов в Москву посла Анатолия Антонова.
"В новейшей истории такие вещи очень сложно припомнить. Они были, но они были связаны с напряженной международной повесткой. Так, чтобы это было связано с двусторонними отношениями, а на самом деле — с тупиком в двусторонних отношениях", — рассказала Захарова.
Ранее сообщалось, что посол России в США был приглашен в Москву для проведения консультаций по вопросу двусторонних отношений между двумя державами.