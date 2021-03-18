МИД РФ назвал беспрецедентным вызов посла США в Москву

Новейшая история не припомнит приглашения российского посла в США для проведения консультаций в Москве. Об этом заявили в МИД России.

Новейшая история не припомнит приглашения российского посла в США для проведения консультаций в Москве. Об этом заявили в МИД России.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала вызов в Москву посла Анатолия Антонова.

"В новейшей истории такие вещи очень сложно припомнить. Они были, но они были связаны с напряженной международной повесткой. Так, чтобы это было связано с двусторонними отношениями, а на самом деле — с тупиком в двусторонних отношениях", — рассказала Захарова.

Ранее сообщалось, что посол России в США был приглашен в Москву для проведения консультаций по вопросу двусторонних отношений между двумя державами.