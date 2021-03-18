Песков посоветовал полку имени Кадырова обратиться в суд из-за "Новой газеты"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал чеченским силовикам обратиться в суд из-за публикации "Новой газеты".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал чеченским силовикам обратиться в суд из-за публикации "Новой газеты".

Накануне силовики Полка полиции спецназначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова обратились к президенту РФ Владимиру Путину из-за статьи журналистов "Новой газеты" о якобы внесудебных "казнях" в Чечне.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные обращения "не по адресу". Чеченским силовикам необходимо обратиться в суд для опротестования публикации.