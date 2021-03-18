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13:39   18 Марта 2021
Происшествия

Электронные мошенники обирают россиян под видом организаторов лотерей

Электронные мошенники обирают россиян под видом организаторов лотерей

Новая мошенническая схема получила распространение в России. Речь идет об обмане под видом выигрышей бесплатных лотерей. Под ударом оказались клиенты российских банков.

Аферисты обещают финансовую выгоду в обмен на конфиденциальную информацию. Жертва получает письмо на электронную почту с якобы бесплатным лотерейным билетом. Мошенники обещают многомиллионные выигрыши, но для получения денег необходимо ввести данные своей банковской карты. В итоге человек лишается средств.

В "Столото" посоветовали пользователям игнорировать письма с сомнительных адресов и не переходить по ссылкам на сомнительные ресурсы, которые мошенники присылают в письмах. При случайном же переходе нужно закрыть сайт и не вводить платежных данных.

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