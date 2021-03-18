Суд признал законным продление ареста обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление срока ареста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственном шпионаже.

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление срока ареста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственном шпионаже.

Ранее в пресс-службе суда сообщили о назначении заседания по рассмотрению жалобы адвокатов советника главы Роскосмоса.

Напомним, оперативники задержали бывшего корреспондента газеты "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова 7 июля прошлого года. Его обвинили в работе на западные спецслужбы. Сам фигурант не признает своей вины. Адвокат Сафронова предполагает, что следствие по делу может завершиться к июлю текущего года, сообщает ФАН.