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13:32   18 Марта 2021
Политика

Тихановская рассчитывает на помощь ООН в переговорах с властью Белоруссии

Тихановская рассчитывает на помощь ООН в переговорах с властью Белоруссии

Бывший кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская запустила онлайн-голосование о начале переговоров противников власти с руководством республики.

По ее словам, диалог между действующей властью Белоруссии и противниками руководства страны должен проходить при международном посредничестве.

Светлана Тихановская добавила, что представители ООН и ОБСЕ выразили желание поспособствовать организации переговоров с руководством Белоруссии.

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