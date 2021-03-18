13:32 18 Марта 2021Политика
Тихановская рассчитывает на помощь ООН в переговорах с властью Белоруссии
Бывший кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская запустила онлайн-голосование о начале переговоров противников власти с руководством республики.
Бывший кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская запустила онлайн-голосование о начале переговоров противников власти с руководством республики.
По ее словам, диалог между действующей властью Белоруссии и противниками руководства страны должен проходить при международном посредничестве.
Светлана Тихановская добавила, что представители ООН и ОБСЕ выразили желание поспособствовать организации переговоров с руководством Белоруссии.