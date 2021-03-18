Тихановская рассчитывает на помощь ООН в переговорах с властью Белоруссии

Бывший кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская запустила онлайн-голосование о начале переговоров противников власти с руководством республики.

Бывший кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская запустила онлайн-голосование о начале переговоров противников власти с руководством республики.

По ее словам, диалог между действующей властью Белоруссии и противниками руководства страны должен проходить при международном посредничестве.

Светлана Тихановская добавила, что представители ООН и ОБСЕ выразили желание поспособствовать организации переговоров с руководством Белоруссии.