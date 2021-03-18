Белый дом расскажет о новых санкциях в отношении России в ближайшее время

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сведения о новых ограничениях в адрес России скоро будут озвучены.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сведения о новых ограничениях в адрес России скоро будут озвучены.

По словам американского президента Джо Байдена, Россия будет "привлечена к ответственности". Он уверен, что Москва якобы вмешивалась в выборы США, и Вашингтон не будут искать других путей, как это было последние четыре года. По словам Псаки, США будут оказывать давление на Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции выразил сожаление, что Америка использует недостоверные источники. Также он подчеркнул, что Кремль считает безосновательными и бездоказательными высказывания о вмешивании России в американские выборы 2020 года.

Ранее политолог рассказал, что отношения Москвы и Вашингтона скатились "на дно", передает телеканал "360".