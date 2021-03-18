Злоупотреблявшая спиртным жительница Кызыла вместе с детьми погибла при пожаре

Страшная трагедия произошла в результате возгорания дома на улице Зеленой. Пожар унес жизни четырех жителей Кызыла, в том числе двоих детей.

Страшная трагедия произошла в результате возгорания дома на улице Зеленой. Пожар унес жизни четырех жителей Кызыла, в том числе двоих детей.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщает СК России. По данным следствия, загорелся дом, в котором проживали 29-летняя женщина с детьми трех и пяти лет. Все трое домочадцев погибли. Личность четвертого погибшего устанавливают специалисты.

Известно, что погибшая женщина состояла на профилактическом учете, так как злоупотребляла алкоголем. Детей несколько раз отправляли в центр социальной помощи в Кызыле. Последний раз это случилось незадолго до трагедии. Несмотря на пристрастие матери, 20 февраля детей вернули домой. Теперь правоохранители проверят действия должностных лиц органов системы профилактики.