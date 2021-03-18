13:25 18 Марта 2021Политика
В Кремле оценили возможность встречи Путина и посла РФ Антонова
Президент Владимир Путин пока не планировал проводить встречу с российским послом в США, которого вызвали в Москву, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Президент Владимир Путин пока не планировал проводить встречу с российским послом в США, которого вызвали в Москву, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря главы государства, дипломат Анатолий Антонов был вызван в столицу РФ для проведения ревизии российско-американских отношений.
Спикер добавил, что Владимир Путин может заслушать доклад российского посла 20 марта, однако пока таких планов нет.