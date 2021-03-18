Участнице Pussy Riot Алехиной продлили домашний арест по "санитарному делу"

Басманный суд принял решение о продлении домашнего ареста участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной до 23 июня.

Басманный суд принял решение о продлении домашнего ареста участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной до 23 июня.

Следователи предъявили участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время незаконного митинга в Москве 23 января. Девушка с обвинением не согласна.

В рамках уголовного дела о нарушении санитарных норм правоохранители задержали пять человек. Фигуранты "санитарного дела" подвергли угрозе массового заражения коронавирусом участников незаконных митингов в Москве. Среди присутствовавших на акции были люди с выявленным COVID-19, обязанные соблюдать самоизоляцию.