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13:24   18 Марта 2021
Происшествия

Участнице Pussy Riot Алехиной продлили домашний арест по "санитарному делу"

Участнице Pussy Riot Алехиной продлили домашний арест по "санитарному делу"

Басманный суд принял решение о продлении домашнего ареста участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной до 23 июня.

Следователи предъявили участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время незаконного митинга в Москве 23 января. Девушка с обвинением не согласна.

В рамках уголовного дела о нарушении санитарных норм правоохранители задержали пять человек. Фигуранты "санитарного дела" подвергли угрозе массового заражения коронавирусом участников незаконных митингов в Москве. Среди присутствовавших на акции были люди с выявленным COVID-19, обязанные соблюдать самоизоляцию.

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#суд #москва #митинг #pussy riot #алехина

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