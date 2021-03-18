13:18 18 Марта 2021Политика
Канал "Вести Крым" попал под ограничения YouTube
Американский видеохостинг YouTube применил ограничительные меры в отношении канала "Вести Крым".
Американский видеохостинг YouTube применил ограничительные меры в отношении канала "Вести Крым".
Согласно полученной информации, аккаунту заблокировали возможность прямых трансляций, а также публикаций на одну неделю. Причиной ограничения стал материал от 2019 года.
Крым воссоединился с Российской Федерацией в 2014 году после референдума. Тогда за инициативу проголосовали большинство жителей полуострова.