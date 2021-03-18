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13:18   18 Марта 2021
Политика

Канал "Вести Крым" попал под ограничения YouTube

Канал "Вести Крым" попал под ограничения YouTube

Американский видеохостинг YouTube применил ограничительные меры в отношении канала "Вести Крым".

Согласно полученной информации, аккаунту заблокировали возможность прямых трансляций, а также публикаций на одну неделю. Причиной ограничения стал материал от 2019 года.

Крым воссоединился с Российской Федерацией в 2014 году после референдума. Тогда за инициативу проголосовали большинство жителей полуострова.

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#крым #ограничения #youtube

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