Понасенков начал получать пенсию профессора-расчленителя Соколова

Историк и ученый сообщил, что на его счет начали поступать деньги от осужденного Олега Соколова.

Известный ученый, историк и режиссер Евгений Понасенков сообщил, что начал получать выплаты от бывшего доцента Олега Соколова. Последний в конце 2020 года получил 12,5 лет лишения свободы за убийство аспирантки Анастасии Ещенко. Также суд взыскал с него расходы в размере 90 тысяч рублей в пользу Понасенкова.

На своей странице в Instagram ученый сообщил, что деньги, вероятно, поступают прямо с пенсионного счета Олега Соколова.

«На днях получаю смс — а там мне на банковскую карточку переводы: судебные приставы возмещают мне долг комического расчленителя Олега Соколова. Напомню, что бывший доцент СПбГУ соколов проиграл мне два суда, должен большие деньги, но теперь он сидит — и деньги мне выплачивают принудительным образом, очевидно, с его пенсии», — предположил Понасенков.

Маэстро также обратил внимание, что процесс выплат можно ускорить в несколько раз. Эксперт предложил «сослать» Соколова в качестве «крепостного» на свой дачный участок.

«Предлагается отправить расчленителя отрабатывать мне судебный долг крепостным на дачу (он же реконструктор — вот пусть и реконструирует суть той эпохи)», — подытожил Евгений Понасенков.

Справка ПС

В ноябре 2019 года тонущего Соколова вытащили из реки Мойки в Санкт-Петербурге. При осмотре у него нашли травматический пистолет, а в рюкзаке — части тела уроженки Краснодарского края Анастасии Ещенко, с которой Соколов сожительствовал.

Следствие выяснило, что историк несколько раз выстрелил в девушку, спрятал труп в одной из комнат своей квартиры и принимал гостей. После этого он попытался скрыть следы преступления, сбросив останки в воду.