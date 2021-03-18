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13:11   18 Марта 2021
Общество

Представитель "Собеседника" попытался откреститься от факта отправки писем Пригожину

Представитель "Собеседника" попытался откреститься от факта отправки писем Пригожину

Представитель издания "Собеседник" на заседании по иску бизнесмена Евгения Пригожина возразил на приобщение к делу писем, которые были отправлены юристами издания истцу.

Процесс состоялся 18 марта в Савеловском районном суде Москвы. Он проходил по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации петербургского предпринимателя по публикации Максима Шевченко, вышедшей на сайте СМИ.

"Информируем, что на процессе представитель "Собеседника" отказался от прежней позиции и возразил на приобщение к делу писем, которые ранее юристы издания отправили истцу. В ходе заседания представитель ответчика заявил, что никаких писем они не отправляли", — сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Юристы подчеркнули, что готовы доказать факт получения почтовых отправлений, предоставив их оригиналы. Заседание по данному делу перенесено на 5 апреля.

Речь идет, в частности, о письме, которое в конце февраля поступило на электронную почту Евгения Пригожина. Его автор, юрист "Собеседника" Роман Шишкин, в третий раз просил о мировом соглашении между сторонами. Он предлагал предпринимателю отказаться от взыскания морального вреда в размере 5 млн рублей взамен на возможные извинения со стороны СМИ.

Пригожин просьбу о мировом соглашении с "Собеседником" отверг. СМИ должно публично признать свою вину и выразить сожаление о случившемся, чтобы избежать судебного наказания.

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#пригожин #савеловский суд #собеседник

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