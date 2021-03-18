Представитель "Собеседника" попытался откреститься от факта отправки писем Пригожину

Представитель издания "Собеседник" на заседании по иску бизнесмена Евгения Пригожина возразил на приобщение к делу писем, которые были отправлены юристами издания истцу.

Представитель издания "Собеседник" на заседании по иску бизнесмена Евгения Пригожина возразил на приобщение к делу писем, которые были отправлены юристами издания истцу.

Процесс состоялся 18 марта в Савеловском районном суде Москвы. Он проходил по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации петербургского предпринимателя по публикации Максима Шевченко, вышедшей на сайте СМИ.

"Информируем, что на процессе представитель "Собеседника" отказался от прежней позиции и возразил на приобщение к делу писем, которые ранее юристы издания отправили истцу. В ходе заседания представитель ответчика заявил, что никаких писем они не отправляли", — сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Юристы подчеркнули, что готовы доказать факт получения почтовых отправлений, предоставив их оригиналы. Заседание по данному делу перенесено на 5 апреля.

Речь идет, в частности, о письме, которое в конце февраля поступило на электронную почту Евгения Пригожина. Его автор, юрист "Собеседника" Роман Шишкин, в третий раз просил о мировом соглашении между сторонами. Он предлагал предпринимателю отказаться от взыскания морального вреда в размере 5 млн рублей взамен на возможные извинения со стороны СМИ.

Пригожин просьбу о мировом соглашении с "Собеседником" отверг. СМИ должно публично признать свою вину и выразить сожаление о случившемся, чтобы избежать судебного наказания.