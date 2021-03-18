Песков отреагировал на скандальное интервью Байдена о России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не оценил риторику американского президента Джо Байдена, который позволил себе в интервью высказывания о России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не оценил риторику американского президента Джо Байдена, который позволил себе в интервью высказывания о России.

Накануне американский президент дал интервью каналу ABC, в котором позволил себе сомнительные замечания в адрес России и Владимира Путина. В Кремле незамедлительно отреагировали на заявления главы США.

"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной", — отметил Песков.

Спикер Кремля не стал отвечать на вопрос, планирует ли Путин лично высказываться по поводу скандального интервью американского коллеги.