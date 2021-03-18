Минобороны Армении опровергло участие Еревана в военных учениях НАТО Defender Europe 2021

Вооруженные силы Армении не примут участия в военных учениях Североатлантического альянса Defender Europe 2021, информируют в армянском Минобороны.

Вооруженные силы Армении не примут участия в военных учениях Североатлантического альянса Defender Europe 2021, информируют в армянском Минобороны.

Как заявил начальник управления по оборонной политике МО Левон Айвазян корреспонденту "Sputnik Армения", все слухи и сообщения на эту тему — дезинформация. Он подчеркнул, что пресс-служба оборонного ведомства позже выступит с соответствующими комментариями.

Ранее российский военный журналист Александр Харченко писал, что Ереван якобы планирует принять участие в учениях НАТО Defender Europe 2021, которые предполагают ввод войск США к границам России. Его утверждение было основано на наличии флага Армении на инфографике со списком потенциальных участников. Спустя некоторое время эту "новость" подхватили многие СМИ, включая российские.