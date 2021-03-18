Захарова раскритиковала планы Лондона по усилению ядерного потенциала

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике решение Великобритании нарастить ядерный потенциал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике решение Великобритании нарастить ядерный потенциал.

Захарова отметила, что Великобритания не в первый раз придумывает план, который должен помочь ей вернуть статус могущественной и ведущей страны. Но, как подчеркивает дипломат, "хрупкие декорации снова рушатся".

"Амбиции конечно имеются, эта проблема никуда не делась, а вот базиса под ними нет", – резюмировала она.

Следует напомнить, что во вторник правительство Британии сообщило о скором наращивании ядерного потенциала страны, с намерением довести общее количество боеголовок до 260.

В распространенном Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства до 2030 года упоминается, что власти Великобритании идут на такой шаг в связи с увеличивающимся числом "технологических и доктринальных угроз" со стороны некоторых государств, что вынуждает Лондон реагировать на подобные вызовы укреплением собственной обороны.