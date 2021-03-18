Захарова раскритиковала планы Лондона по усилению ядерного потенциала
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике решение Великобритании нарастить ядерный потенциал.
Захарова отметила, что Великобритания не в первый раз придумывает план, который должен помочь ей вернуть статус могущественной и ведущей страны. Но, как подчеркивает дипломат, "хрупкие декорации снова рушатся".
"Амбиции конечно имеются, эта проблема никуда не делась, а вот базиса под ними нет", – резюмировала она.
Следует напомнить, что во вторник правительство Британии сообщило о скором наращивании ядерного потенциала страны, с намерением довести общее количество боеголовок до 260.
В распространенном Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства до 2030 года упоминается, что власти Великобритании идут на такой шаг в связи с увеличивающимся числом "технологических и доктринальных угроз" со стороны некоторых государств, что вынуждает Лондон реагировать на подобные вызовы укреплением собственной обороны.