Врачи предупредили о неочевидном симптоме сердечного приступа

Кислый привкус во рту может возникать перед сердечным приступом. Такое предупреждение сделали специалисты из Великобритании.

Кислый привкус во рту может возникать перед сердечным приступом. Такое предупреждение сделали специалисты из Великобритании.

Приближающийся инфаркт может сопровождаться другими неочевидными признаками. Тошнота или рвота, а также несварение желудка часто наблюдаются у некоторых пациентов перед сердечным приступом, заявили британские врачи на основе проведенного исследования.

Симптомы, как правило, сохраняются в течение нескольких дней. При обнаружении беспричинной потливости, усталость или бессонницы стоит обратиться к врачу. Правильное питание и умеренная физическая нагрузка помогут избежать возможных проблем с сердцем.