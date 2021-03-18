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12:54   18 Марта 2021
Общество

Врачи предупредили о неочевидном симптоме сердечного приступа

Врачи предупредили о неочевидном симптоме сердечного приступа

Кислый привкус во рту может возникать перед сердечным приступом. Такое предупреждение сделали специалисты из Великобритании.

Приближающийся инфаркт может сопровождаться другими неочевидными признаками. Тошнота или рвота, а также несварение желудка часто наблюдаются у некоторых пациентов перед сердечным приступом, заявили британские врачи на основе проведенного исследования.

Симптомы, как правило, сохраняются в течение нескольких дней. При обнаружении беспричинной потливости, усталость или бессонницы стоит обратиться к врачу. Правильное питание и умеренная физическая нагрузка помогут избежать возможных проблем с сердцем.

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#инсульт #инфаркт #сердечный приступ #кислый привкус

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