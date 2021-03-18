Пользователи Сети осудили слова Байдена о России

Британские пользователи удивились агрессивному поведению американского президента Джо Байдена по отношению к Российской Федерации.

Британские пользователи удивились агрессивному поведению американского президента Джо Байдена по отношению к Российской Федерации.

Глава Белого дома недавно дал интервью журналистам, в котором негативно отозвался о России и президенте Владимире Путине.

Пользователей Сети крайне удивила позиция Байдена к стране, которая обладает мощной экономикой и имеет ядерное вооружение.

"Антироссийская риторика скорее вызвана досадой, чувством бессилия", — написал один из юзеров.

По предположению еще одного комментатора, американский президент специально делает провокационные заявления в адрес России, чтобы спровоцировать Москву на ответные шаги, пишет "НьюИнформ".