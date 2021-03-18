Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:52   18 Марта 2021
Происшествия

Уфимский адвокат перед убийством получал угрозы от оппонента по суду

Уфимский адвокат перед убийством получал угрозы от оппонента по суду

Подозреваемый в убийстве адвоката в центре Уфы за месяц до инцидента присылал жертве угрозы. Он был ответчиком по делу о долге в размере 200 млн рублей.

Убийца уфимского адвоката угрожал жертве перед судом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, юрист защищал интересы банка, которому подозреваемый задолжал 200 млн рублей по кредиту. Фигурант занимался разработкой карьеров в Кармаскалинском районе, и сторона обвинения требовала передать предприятие в собственность банка.

Предприниматель зарезал оппонента в центре города, а затем попытался покончить с собой в соседнем районе. Мужчину удалось спасти, после чего он впал в кому. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #убийство #уфа #адвокат #нож

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров