Уфимский адвокат перед убийством получал угрозы от оппонента по суду

Подозреваемый в убийстве адвоката в центре Уфы за месяц до инцидента присылал жертве угрозы. Он был ответчиком по делу о долге в размере 200 млн рублей.

Подозреваемый в убийстве адвоката в центре Уфы за месяц до инцидента присылал жертве угрозы. Он был ответчиком по делу о долге в размере 200 млн рублей.

Убийца уфимского адвоката угрожал жертве перед судом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, юрист защищал интересы банка, которому подозреваемый задолжал 200 млн рублей по кредиту. Фигурант занимался разработкой карьеров в Кармаскалинском районе, и сторона обвинения требовала передать предприятие в собственность банка.

Предприниматель зарезал оппонента в центре города, а затем попытался покончить с собой в соседнем районе. Мужчину удалось спасти, после чего он впал в кому. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.