Жалобу на продление ареста советнику главы Роскосмоса Сафронову рассмотрит суд

Заседание суда по жалобе на продление ареста советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову назначили на 18 марта.

Заседание суда по жалобе на продление ареста советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову назначили на 18 марта.

В четверг Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, которого обвиняют в государственной измене. Эту информацию обнародовали в пресс-службе Лефортовского суда Москвы. Заседание состоится 18 марта. Арест Сафронову продлили до 7 мая по решению районного суда.

Добавим, экс-журналист Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. Его обвинили в госизмене, однако сам он не признает свою вину. Защита Сафронова полагает, что следствие по его делу может завершиться к июлю текущего года.