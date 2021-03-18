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12:37   18 Марта 2021
Происшествия

Жалобу на продление ареста советнику главы Роскосмоса Сафронову рассмотрит суд

Жалобу на продление ареста советнику главы Роскосмоса Сафронову рассмотрит суд

Заседание суда по жалобе на продление ареста советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову назначили на 18 марта.

В четверг Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, которого обвиняют в государственной измене. Эту информацию обнародовали в пресс-службе Лефортовского суда Москвы. Заседание состоится 18 марта. Арест Сафронову продлили до 7 мая по решению районного суда.

Добавим, экс-журналист Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. Его обвинили в госизмене, однако сам он не признает свою вину. Защита Сафронова полагает, что следствие по его делу может завершиться к июлю текущего года.

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#суд #роскосмос #сафронов

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