Зюганов резко ответил на выпад Байдена в адрес России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оценил слова президента США Джо Байдена о России. Об этом сообщают СМИ.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оценил слова президента США Джо Байдена о России. Об этом сообщают СМИ.

По мнению Зюганова, выпад Джо Байдена в адрес России является провокацией в отношении каждого россиянина. Политик также считает, что слова демократа — не имеющее аналогов в истории США дипломатическое хамство.

Ранее японские пользователи интернета назвали резкие высказывания главы Белого дома в адрес РФ старческим слабоумием.