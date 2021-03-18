Попова оценила вероятность отказа от масок в России

Введенные в связи с распространением коронавируса требования по защите здоровья, в том числе ношение масок в общественных местах и использование дезинфектантов, остаются в России.

Введенные в связи с распространением коронавируса требования по защите здоровья, в том числе ношение масок в общественных местах и использование дезинфектантов, остаются в России.

Говорить об их отмене на сегодняшний день преждевременно, даже несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-24".

По ее словам, новый этап смягчения ограничений может произойти ближе к лету, но при условии, что население будет соблюдать все требования безопасности. Самоотверженность и приверженность россиян всем правилам, их дисциплина позволили достичь хорошего результата в процессе противостояния инфекции, сказала главный санитарный врач РФ.