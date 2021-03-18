12:25 18 Марта 2021Происшествия
Выпавший с 25-го этажа мальчик в Новочеркасске сбежал с уроков
Следователи устанавливают детали падения ребенка с лестничного пролета на 25-м этаже.
Следователи устанавливают детали падения ребенка с лестничного пролета на 25-м этаже.
По предварительной информации, 11-летний мальчик сбежал с уроков. Блуждая по улицам, он зашел в подъезд, где была открыта дверь на крышу. В итоге школьника нашли на крыше машины, припаркованной возле дома на улице Винокурова.
На месте инцидента работали правоохранители, которые примут процессуальное решение. Пострадавший сейчас находится в местной больнице в реанимационном отделении. Врачи прилагают все усилия, чтобы спасти жизнь ребенка.