Реформа ОАК поможет корпорации рассчитаться с долгами

Компании «Сухой», «Иркут», «Туполев», «Ильюшин» и «МиГ» станут единым юрлицом с Объединенной авиастроительной корпорацией.

Руководство технологического гиганта «Ростех» подготовило реформу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая затронет входящие в нее компании. В 2021 году «Сухой», «Иркут», «Туполев», «Ильюшин» и «МиГ» перестанут существовать как отдельные юридические лица и станут единым целым с ОАК.

Альянс компаний зарегистрируют в виде самостоятельного юрлица под названием «Корпоративный центр самолетостроения». Базироваться он будет в Москве, в северной части которой (на Ходынском поле) также расположится Единый инженерно-конструкторский центр ОАК.

Изменения коснутся и кадровой политики авиастроительной корпорации. «Ростех» хочет сократить число работников на несколько тысяч человек. В безопасности окажутся только главные «мозги» корпорации – конструктора и инженеры. Управленцам же придется потеснится. Впрочем, на то, чтобы доказать свою преданность, у них есть несколько лет: реформа ОАК рассчитана на несколько длительных этапов.

«Еще предстоит проработка всех ключевых изменений с конструкторским блоком, дирекциями самолетных программ, производственными площадками», — цитирует РБК представителей госкорпорации.

Подобные изменения можно было предугадать: в феврале гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов поручал объединить ОАК с конструкторскими бюро и управлениями программами. Уже тогда стало известно, что рокировка нужна для пересмотра состава управленческих звеньев и реструктуризации долга корпорации.

А августе 2019 года вице-премьер РФ Юрий Борисов утверждал, что ОАК должен российским банкам порядка 350 миллиардов рублей. Появление COVID-19 и введение карантинных ограничений практически удвоили невозвратные кредиты объединенной корпорации. Уже в августе прошлого года директор авиакластера Анатолий Сердюков оценивал ее задолженность в 530 миллиардов рублей. Можно предположить, что по состоянию на март нынешнего года цифра перевалила за 600 миллиардов.

Повышение производительности и чистка кадров помогут сэкономить примерно 130 миллиардов рублей, считают в ОАК. Остальной долг будет реструктурирован в течение 15 лет. Чтобы лично следить за ходом реформирования Сергей Чемезов решил возглавить совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации.