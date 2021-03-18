В МО РФ назвали причину ввода российских войск в Крым в 2014 году

Российских военных направили в Крым в 2014 году для предотвращения возможных столкновений с украинскими войсками и кровопролития.

Российских военных направили в Крым в 2014 году для предотвращения возможных столкновений с украинскими войсками и кровопролития.

Об этом рассказал во время круглого стола "Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань" в Совфеде замглавы Минобороны Андрей Картаполов, указав, что перед российским военным руководством в тот период стояла задача по недопущению конфликта в регионе, на чем настоял президент РФ Владимир Путин.

"Все эти задачи были успешно решены", — заметил Картаполов.

Войска были направлены в регион, когда в Генштабе ВС РФ отметили, что ситуация достигла пика и требуется вмешательство для предотвращения возможных столкновений. Уже к концу февраля 2014 года под защитой "вежливых людей" находился парламент, правительство Крыма и стратегические объекты Черноморского флота.