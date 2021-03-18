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11:53   18 Марта 2021
Политика

"Большая семерка" не поздравила Россию и Крым годовщиной воссоединения

"Большая семерка" не поздравила Россию и Крым годовщиной воссоединения

Страны G7 выпустили заявление к знаменательной дате для Крымского полуострова и России.

Сегодня, 18 марта, Россия и Крым празднуют семилетие воссоединения. В 2014 году прошел референдум, который продемонстрировал желание жителей полуострова вернуться в состав РФ.

В связи с этим страны "Большой семерки" выпустили заявление, однако это оказалось не поздравление. Государства призвали выполнять Минские соглашения по Донбассу и сохранять целостность Украины.

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#россия #крым #g7

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