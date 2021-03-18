Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:30   18 Марта 2021
Происшествия

Красноярка пыталась спрятать труп убитого сожителя в холодильнике, но ее выдала кровь

Красноярка пыталась спрятать труп убитого сожителя в холодильнике, но ее выдала кровь

Жительница Красноярска убила возлюбленного ударом ножа в грудь. Потом она расчленила тело и сложила останки в холодильник, который хотела вывезти на другой конец города.

По предварительным данным, конфликт в паре произошел во время совместного распития алкоголя. Тогда виновница события схватилась за холодное оружие, которым нанесла смертельное ранение. После женщина решила избавиться от трупа, вызвав грузовое такси, сообщает пресс-служба СК по региону.

Грузчики, увидев кровь на холодильнике, поинтересовались у заказчицы содержимым техники. Тогда злоумышленница созналась в преступлении, а очевидцы вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали местную жительницу, возбудив против нее уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#убийство #красноярск #холодильник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров