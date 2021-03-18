Красноярка пыталась спрятать труп убитого сожителя в холодильнике, но ее выдала кровь

Жительница Красноярска убила возлюбленного ударом ножа в грудь. Потом она расчленила тело и сложила останки в холодильник, который хотела вывезти на другой конец города.

Жительница Красноярска убила возлюбленного ударом ножа в грудь. Потом она расчленила тело и сложила останки в холодильник, который хотела вывезти на другой конец города.

По предварительным данным, конфликт в паре произошел во время совместного распития алкоголя. Тогда виновница события схватилась за холодное оружие, которым нанесла смертельное ранение. После женщина решила избавиться от трупа, вызвав грузовое такси, сообщает пресс-служба СК по региону.

Грузчики, увидев кровь на холодильнике, поинтересовались у заказчицы содержимым техники. Тогда злоумышленница созналась в преступлении, а очевидцы вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали местную жительницу, возбудив против нее уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство".