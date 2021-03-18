Намерение Лондона нарастить свой ядерный арсенал вызвало критику в ООН

Планы правительства Великобритании по существенному увеличению военного потенциала в области ядерного оружия вызвали негативную реакцию руководства ООН.

Планы правительства Великобритании по существенному увеличению военного потенциала в области ядерного оружия вызвали негативную реакцию руководства ООН.

Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик во время брифинга для представителей СМИ.

"Мы выражаем озабоченность решением Великобритании увеличить свой ядерный арсенал, что идет вразрез с ее обязательствами в соответствии со статьей 6 ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия) и может создать вредоносный эффект для международной стабильности", — отметил Дюжаррик.

Представитель генсека ООН подчеркнул, что наилучшим способом укрепления международной стабильности и безопасности являются инвестиции в разоружение, что особенно актуально на фоне выросших в глобальном масштабе рисков от ядерного оружия.