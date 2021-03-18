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11:27   18 Марта 2021
Происшествия

Вор пытался обокрасть музей-квартиру Бродского в Петербурге

Вор пытался обокрасть музей-квартиру Бродского в Петербурге

Полиция Центрального района получила сообщение о том, что кто-то пытался забраться в квартиру, расположенную в доме на Литейном проспекте.

По этому адресу расположен доходный дом Мурузи и мемориальный музей поэта и писателя Иосифа Бродского. Мужчина в темной одежде подошел к дверям, закрыл камеру видеонаблюдения и заклеил глазок. Сотрудники музея сразу сообщили о происходящем в полицию.

Согласно данным правоохранительных органов, проникновения в квартиру не было, поэтому из помещения ничего не пропало. СМИ пишут, что произошедший инцидент связан с конфликтом между сотрудниками музея и местными жителями.

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#полиция #ограбление #вор #бродский #музей-квартира

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