Власти 21 штата США требуют отменить указ Байдена от нефтепроводе Keystone XL

Власти американских штатов подали иск к администрации президента США Джозефа Байдена. Они требуют отменить решение о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL.

Власти американских штатов подали иск к администрации президента США Джозефа Байдена. Они требуют отменить решение о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL.

Байден после вступления в должность подписал не менее 15 указов, среди которых было отмена строительства нефтепровода из Канады в США. Истцы считают, что американский лидер превысил полномочия, когда принимал решение. Власти 21 штата требуют признать указ неконституционным и отменить.

Процесс инициировали генпрокуроры Техаса и Монтаны. По их словам, из-за действий Байдена около 12 тысяч человек в штатах Монтана, Южная Дакота, Небраска и Канзас остались без работы.