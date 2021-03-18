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11:24   18 Марта 2021
Политика

Власти 21 штата США требуют отменить указ Байдена от нефтепроводе Keystone XL

Власти 21 штата США требуют отменить указ Байдена от нефтепроводе Keystone XL

Власти американских штатов подали иск к администрации президента США Джозефа Байдена. Они требуют отменить решение о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL.

Байден после вступления в должность подписал не менее 15 указов, среди которых было отмена строительства нефтепровода из Канады в США. Истцы считают, что американский лидер превысил полномочия, когда принимал решение. Власти 21 штата требуют признать указ неконституционным и отменить.

Процесс инициировали генпрокуроры Техаса и Монтаны. По их словам, из-за действий Байдена около 12 тысяч человек в штатах Монтана, Южная Дакота, Небраска и Канзас остались без работы.

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