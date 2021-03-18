Хинштейн заверил, что РКН при блокировке Twitter учет опыт работы с Telegram

Депутат считает, что VPN не помогут использовать соцсеть, если Роскомнадзор все же решит ее заблокировать.

Роскомнадзор (РКН) учтет опыт блокировки мессенджера Telegram в России, если все же будет принято решение об ограничении работы Twitter. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Для пользователей это будет означать так, что переход по ссылке на Twitter будет невозможен — при условии, что Twitter не начнет какого-либо диалога с российской властью, не начнет удалять откровенно негативные твиты, в частности, призывы к суициду, пропаганда наркотиков», — цитирует слова депутата издание Regnum.

Напомним, в апреле 2018 года РКН по решению суда начал блокировать работу мессенджера Telegram, руководство которого отказалось предоставить возможность декодирования сообщений пользователей. Однако пользователи сумели обходить ограничения, используя различные технологии обхода блокировок.

В июне 2020 года РКН объявил о снятии ограничений с Telegram. В ноябре 2020 года ведомство завело собственный канал в этом мессенджере.

Twitter в России может быть заблокирован, если администрация соцсети не удалит запрещенную на территории страны информацию, а именно пропаганду наркотиков и суицида.