11:18 18 Марта 2021Политика
Леонид Кравчук исключил возможность поставки воды в Крым из Украины
Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук изменил мнение о возможном возобновлении подачи пресной воды в Крым.
Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук изменил мнение о возможном возобновлении подачи пресной воды в Крым.
Первый президент Украины полностью исключил возможность возобновления водоснабжения полуострова. Однако ранее он допускал, что это можно реализовать "в случае гуманитарной катастрофы".
"Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет", — сказал Кравчук.
Ранее стало известно, что Леонид Кравчук заявил о намерении привлечь США к переговорам по Донбассу.