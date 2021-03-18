Леонид Кравчук исключил возможность поставки воды в Крым из Украины

Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук изменил мнение о возможном возобновлении подачи пресной воды в Крым.

Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук изменил мнение о возможном возобновлении подачи пресной воды в Крым.

Первый президент Украины полностью исключил возможность возобновления водоснабжения полуострова. Однако ранее он допускал, что это можно реализовать "в случае гуманитарной катастрофы".

"Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет", — сказал Кравчук.

Ранее стало известно, что Леонид Кравчук заявил о намерении привлечь США к переговорам по Донбассу.