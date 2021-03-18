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11:15   18 Марта 2021
Общество

Коронавирусом за сутки заразились 9803 жителя России

Коронавирусом за сутки заразились 9803 жителя России

Положительный результат теста на коронавирус получили 9803 россиянина за прошедшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Врачи не зафиксировали никаких проявлений заболевания у 11,9% новых пациентов с коронавирусом. Новые случаи заболевания подтвердили во всех регионах страны. Более 12 тыс. россиян завершили лечение от коронавируса за минувшие 24 часа.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России в январе 2021 года. Медики используют для процедуры отечественный препарат "Спутник V". Прививку от коронавируса может сделать любой житель страны с полисом ОМС и без медицинских противопоказаний.

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#россия #коронавирус #оперштаб

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