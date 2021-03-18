Коронавирусом за сутки заразились 9803 жителя России

Положительный результат теста на коронавирус получили 9803 россиянина за прошедшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Положительный результат теста на коронавирус получили 9803 россиянина за прошедшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Врачи не зафиксировали никаких проявлений заболевания у 11,9% новых пациентов с коронавирусом. Новые случаи заболевания подтвердили во всех регионах страны. Более 12 тыс. россиян завершили лечение от коронавируса за минувшие 24 часа.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России в январе 2021 года. Медики используют для процедуры отечественный препарат "Спутник V". Прививку от коронавируса может сделать любой житель страны с полисом ОМС и без медицинских противопоказаний.