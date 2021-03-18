Орловского чиновника оправдали за слова о зарплатных ожиданиях сограждан

Александр Сотников заверил, что не удивлялся отказу людей работать за 15 тысяч, а просто констатировал факт.

Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников заявил, что журналисты неправильно поняли его слова. Чиновник заверил, он не удивлялся тому, что люди в регионе отказываются работать за 15 тысяч рублей, а лишь констатировал этот факт, передает РИА Новости.

«Разумеется, никакого удивления я не мог высказать, это их право по закону», — сказал Сотников.

В правительстве региона поддержали коллегу, заявив, что скандальную фразу журналисты выдернули из контекста. По сообщению пресс-службы, 16 марта Сотников выступал с речью на заседании профильного комитета облсовета, где рассказывал о сложной ситуации на рынке труда. Чиновник озвучил данные статистики: год назад в Орловской области было три тысячи безработных, цифра не менялась многие годы, однако в период пандемии к августу 2020-ого она увеличилась более, чем в четыре раза — до 13,2 тысяч человек.

Такой резкий скачок объясняется тем, что весной в регионе были установлены меры поддержки для людей, потерявших работу: увеличено пособие до 12 130 рублей, а также введена доплата по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Именно после этого люди начали массово вставать на учет в центры занятости.

Осенью размер выплат по безработице вновь вернулся к прежнему порядку начисления, и люди, получавшие ранее по 12 тысяч рублей, стали массово отказываться от предлагаемой работы с заработной платой в среднем в 1,5 раза выше (15-20 тысяч рублей). Именно это якобы смутило Александра Сотникова.

«Это повод для вопросов, который внешне, вызывает удивление, имел в виду А.С.Сотников, но реально — это констатация дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, остро проявившегося после октября 2020 года», — пояснили в пресс-службе облправительства.

Причины, по которым люди не соглашаются на зарплату в 15 тысяч, руководитель управления труда также озвучил на заседании. По его словам, дело не только в размере оплаты труда, но также в территориальном несоответствии — большинство безработных проживают в селах, а работу предлагают в основном в городах. Также нередки случаи, когда специалисты ищут работу в одном профиле, а места вакантны в других сферах.