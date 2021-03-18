Стал известен первый экспонат музея военно-морской славы в Кронштадте

Ключевым структурным элементом всего выставочного пространства кронштадтского музея станет атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол".

Ключевым структурным элементом всего выставочного пространства кронштадтского музея станет атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол".

Об этом стало известно в ходе рабочей встречи представителей администрации Санкт-Петербурга с Ксенией Шойгу, которая руководит проектом туристического кластера "Остров фортов".

Во время встречи было отмечено, что одной из важнейших задач данного проекта являтеся обеспечение транспортной доступности Кронштадта, наряду со строительством современной социальной и туристической инфраструктуры, общественных пространств и комфортабельного жилья.

На территории создаваемого музея военно-морской славы в Кронштадте также будет построен конгрессно-выставочный центр, в котором планируется проведение морских салонов. Общая площадь туристического кластера "Остров фортов" превысит 150 гектар.