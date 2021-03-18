Умер американский дирижер Джеймс Ливайн

Бывший художественный руководитель нью-йоркского театра "Метрополитен-опера" Джеймс Ливайн скончался на 78-м году жизни.

Бывший художественный руководитель нью-йоркского театра "Метрополитен-опера" Джеймс Ливайн скончался на 78-м году жизни.

Информацию о смерти деятеля искусства подтвердил врач Лен Горовиц. Дирижер в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием, сообщают местные СМИ.

Ливайн занимал должность музыкального и художественного руководителя "Метрополитен-опера" в период с 1976 года по 2018 год и считался одним самых известных дирижеров в США. Он покинул свой пост из-за обвинений в сексуальных домогательствах.