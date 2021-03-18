Бюро "Сухой" и "МиГ" объединят в общий центр

Ведущие авиационные конструкторские бюро будут существовать в виде единого центра на Ходынском поле, компании "МиГ" и "Сухой" перестанут являться самостоятельными юрлицами.

Ведущие авиационные конструкторские бюро будут существовать в виде единого центра на Ходынском поле, компании "МиГ" и "Сухой" перестанут являться самостоятельными юрлицами.

Кроме того, аппарат Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в которую входят оба пока еще юрлица, сократят на несколько тысяч человек. Такие решения приняли в Ростехе, пишет РБК.

Новое юридическое лицо, которое будет образовано в результате слияния компаний, получит название Корпоративный центр самолетостроения и будет находиться в Москве. В подчинение новому центру также перейдут компании "Туполев", "Ильюшин" и "Иркут".

В Ростехе пояснили, что кадровая оптимизация неизбежна для многочисленного административно-управленческого аппарата ОАК, однако она не затронет мозговой центр авиастроения — конструкторский блок.