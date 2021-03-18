Мать убитого Чикатило ребенка обращалась к Ванге за помощью в поисках сына

Родственница жертвы "ростовского потрошителя" Андрея Чикатило рассказала о том, что ее мать приезжала к болгарской провидице, чтобы найти сына.

Родственница жертвы "ростовского потрошителя" Андрея Чикатило рассказала о том, что ее мать приезжала к болгарской провидице, чтобы найти сына.

Женщина пояснила, что на момент трагедии с ее старшим братом ей было не больше четырех лет. В день трагедии женщина клеила обои, а ребенок мешал ей работать, прося купить тетради к новому учебному году. Тогда жительница города Шахты дала мальчику денег и велела уходить и не возвращаться. Позднее она, по словам дочери, винила себя за сказанное, сообщает издание StarHit.

Школьник вскоре встретился с преступником на железнодорожном вокзале и разговорился с ним. Тот проехал с несовершеннолетним до центрального кладбища, где и расправился с ребенком. Позднее мать погибшего искала сына с помощью милиции и даже приезжала в Болгарию для встречи с Вангой. Та посоветовала искать среди крестов. Но узнать о судьбе мальчика удалось только после признания маньяка.