Высказывания Байдена о России вызвали критику читателей японских СМИ

Выпады президента США Джозефа Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина обусловлены старческим слабоумием. К такому выводу пришли японские читатели.

Выпады президента США Джозефа Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина обусловлены старческим слабоумием. К такому выводу пришли японские читатели.

Накануне американский лидер резко высказался в адрес России и Путина. Сообщения об этом в японских СМИ вызвали широкий общественный резонанс. Многие читатели считают, что поведение Байдена обусловлено старческим слабоумием. Кроме того, подобные действия могут негативно отразитmся на США.

"Видно, у старика Байдена совсем ослаб мозг! Тормоза уже не работают! Боюсь, а не нажмет ли он ядерную кнопку?!" — написал пользователь под ником sag.

Часть японских читателей предположили, что президент США намеренно провоцирует Россию.