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10:51   18 Марта 2021
Наука

Телескоп "Джеймс Уэбб" поможет раскрыть тайну образования черных дыр в галактике

Телескоп "Джеймс Уэбб" поможет раскрыть тайну образования черных дыр в галактике

Американский телескоп "Джеймс Уэбб" в октябре будет запущен на околоземную орбиту. И уже в следующем году он начнет исследование черных дыр в галактике.

Астрофизики предполагают, что их прародителями могут быть нестабильные сверхновые звезды, которые находятся в ранней Вселенной. Об этом появилась статья в научном журнале "Популярная механика". Много лет ученые пытаются найти ответ на вопрос, каким образом маленькие звезды становятся огромными черными дырами.

Теоретических обоснований по этому вопросу много. Главное заключается в том, что ядра звезд притягивают вокруг себя газ. Однако не все в этом утверждении подтверждается. Теория расходится с наблюдениями ученых. Маленькая масса звезд не дает возможность развить и поддержать высокую скорость поглощения окружающего вещества, чтобы создать большие черные дыры.

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#телескоп #черные дыры #Джеймс Уэбб

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