Жители КНР назначили Киеву "лекарство китайской медицины"

Жители Китая негативно отреагировали на намерение Украины национализировать завод "Мотор Сич", который наполовину принадлежит компаниям из КНР.

Жители Китая негативно отреагировали на намерение Украины национализировать завод "Мотор Сич", который наполовину принадлежит компаниям из КНР.

Киев сначала ввел санкции против акционеров предприятия, а потом решил вернуть "Мотор Сич" в госсобственность. Законопроект о национализации планируют внести в Верховную раду. В Китае на новость отреагировали негативно.

"Может, назначить Украине лекарство китайской медицины? А то у нее болезнь ухудшилась, сложно лечить", — предложили пользователи Сети.

Некоторые жители КНР подумали, что киевские власти действуют намеренно, чтобы обмануть китайцев.

Ранее в США сообщили, что боятся неких "угроз" со стороны России и Китая. Такую информацию передавал телеканал "360".