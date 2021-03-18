Руководство трех земель в Германии обратилось к властям с просьбой одобрить использование российского препарата от коронавируса "Спутник V".

Руководство трех земель в Германии обратилось к властям с просьбой одобрить использование российского препарата от коронавируса "Спутник V".

Соответствующее решение остается за Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), напомнил премьер-министр германской земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф. Он отметил, что приветствует любые вакцины, которые эффективны против коронавирусной инфекции.

"Россия — великая научная страна, я нисколько не сомневаюсь, что российская наука способна произвести эффективную вакцину", — подчеркнул премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

Происхождение препарата не играет роли. Речь идет о здоровье людей, заявил Райнер Хазелофф. По его словам, еще в детстве он привился российской вакциной от полиомиелита. Глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов убежден в необходимости оказывать на власти ФРГ больше давления, чтобы получить доступ к альтернативным препаратам от COVID-19, а не только к AstraZeneca. Решение об одобрении вакцины не должно носить политический характер, считает он.